Çatalan Köprüsü'nde Güvenlik Önlemleri Artırılmalı - Son Dakika
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Çatalan Köprüsü'nde Güvenlik Önlemleri Artırılmalı

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Adana'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Veysel Aydoğmuş'un yeğeni Kemal Aydoğmuş, köprüdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Aydoğmuş, bariyerlerin atıl durumda olduğunu ve hızla sağlamlaştırılmasını talep etti. Ayrıca, kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, başka canların yanmaması için önlem alınmasını istedi.

22.07.2024 13:58
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'BARİYERLER GÜÇLENDİRİLMELİ'

Adana'da dün pikniğe giderken kontrolden çıkıp Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden Veysel Aydoğmuş'un yeğeni Kemal Aydoğmuş, DHA'ya konuştu. Aydoğmuş, haberi alır almaz kaza yerine gittiğini ve 4 büyük üzüntü duyduğunu anlattı. Köprüdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen Aydoğmuş, "Orada sonradan fark ettiğimiz en büyük sıkıntımız, bariyerlerin atıl durumda olmasıydı. Alt kısımlarından oksitlenmiş somunlarla tutturulmuş, kaynakla güçlendirilmiş sonra boya atılmış. Biz bunların bir an önce sağlamlaştırılmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın. Kurtarma kısmında da büyük zaman kaybettik. Su altı polisi suda çalışıyordu ama yukarıdaki çalışmalar yetersizdi. 3,5 saat sonra vinç geldi. Evet, oradan canlı çıkmaları bir mucizeydi ama ailemiz gitti, acımız çok büyük. Diyecek hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.

Çatalan Köprüsü\'nde Güvenlik Önlemleri Artırılmalı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çatalan Köprüsü'nde Güvenlik Önlemleri Artırılmalı - Son Dakika

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