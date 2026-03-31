Çatalca'da At Eti Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

31.03.2026 18:04
İstanbul Çatalca'da 306 kg at eti ele geçirildi, 3 şüpheli halk sağlığını tehditten tutuklandı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde, 306 kilogram at etinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, "halk sağlığını tehdit" suçundan tutuklandı.

Jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler N.B, İ.A. ve D.S, Silivri Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "halk sağlığını tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, dün ihbar üzerine Beyciler köyü mevkisinde durdurduğu bir araçta, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 306 kilogram at eti ele geçirilmiş, araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alınmıştı.

Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte arama yapan ekipler, kesilen atlara ait kemik parçaları, 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi bulmuştu.

Çiftlikteki Özbekistan uyruklu 4 kişi ile Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvurulmuştu.

Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, çiftlikte bulunan 120 atla ilgili de inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: AA

