Çatalca'da Gaz Yüklü Tanker Devrildi, TEM Otoyolu Trafiğe Kapandı

Çatalca'da, gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapandı.
Otoyolda, Hezarfen Havaalanı mevkisinden Mahmutbey'e seyreden M.B. idaresindeki 31 ALN 097 gaz yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü M.B. ile yanındaki 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin yola devrilen tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor.
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