Çatalca'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çatalca'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Çatalca\'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Çatalca\'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Çatalca'da Gümüşpınar yolu üzerinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇATALCA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gümüşpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen CT4060TH Bulgaristan plakalı otomobil ile 34 GYY 741 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çatalca'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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