Çatalca'da İş Makinesi Batma Anı Kamerada

Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinesinin batma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında atık suların biriktiği alana düşen iş makinesinin battığı anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi. Kayıtta, iş makinesinin bir anda atık suya gömüldüğü görülüyor.
İş makinesi operatörü Eyüp Filiz'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
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