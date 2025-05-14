Çatalca'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çatalca'da Kaçak Kazı Operasyonu

Çatalca\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi Jandarma tarafından yakalandı, tarihi kemer bulundu.

14.05.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇATALCA'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan şüphelilere Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kaçak kazı sırasında eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı da tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin yanı sıra, şüphelilerin kazı sırasında kullandığı malzemelere de el konuldu.

Olay, 12 Mayıs Pazartesi günü İnceğiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbarı değerlendiren Jandarmaya bağlı suç araştırma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından bir süredir jandarma ekipleri tarafından takip edilen 4 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, manivela, murç, balyoz, kazma ve kürek gibi birçok malzeme de ele geçirildi. Diğer yandan şüphelilerin yaptığı kaçak kazıda eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Operasyon, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Sarayı’nın 17’nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre’de bulundu Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre'de bulundu
Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın evi kundaklandı İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
Yaş çay alım fiyatı belli oldu Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
PKK’nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran’dan PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
Türk tekstil devi iflas etti Türk tekstil devi iflas etti
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

11:48
’’Bu yıl sıkıntı yaşayacağız’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
11:04
Pazarlık, taviz, af... PKK’nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
10:24
25 yıl sonra tarihi görüşme Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
10:01
Mayıs ayında kar sürprizi Kent merkezi beyaza büründü
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
16:28
2 yıl men cezası almıştı Alper Potuk için yeni gelişme
2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme
16:05
Metin Öztürk’ten TFF’ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:50
Bülent Ersoy’dan sahneye damga vuran dans şovu
Bülent Ersoy'dan sahneye damga vuran dans şovu
15:48
Burak Özçivit’e soğuk duş Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
15:45
Galatasaray’a 2.3 milyar TL’lik gelir
Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
15:42
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 12:24:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çatalca'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.