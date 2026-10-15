Sağanakta taşan dere Çatalca\'da sağlık ekiplerini durdurdu: Yaralı kadına kepçeyle ulaşıldı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde evinde yere düşen Sultan Eren'in (64) kolu kırıldı. İhbar üzerine adrese ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, sağanak nedeniyle taşan dereden karşıya geçmekte zorluk çekti. Kepçe yardımıyla dereden geçirilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞANAKTA TAŞAN DERE YOLU KESTİ

Olay, Karamandere Mahallesi Karatepe Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evinde yere düşen Sultan Eren'in kolu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, dün yaşanan sağanak nedeniyle taşan dereden karşıya geçmekte zorluk çekti. Yardım bekleyen Eren ve yakınları için bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

KEPÇEYLE DEREDEN KARŞIYA GEÇİRİLDİ

Kolu kırılan Sultan Eren, olay yerine gelen kepçe yardımıyla taşan dereden karşıya geçirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.