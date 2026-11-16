Çatalca'da park halindeki aracı yaktığı belirlenen zanlı gözaltına alındı

Çatalca'da park halindeki bir aracı yaktığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Karacaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.Ö'ye ait park halindeki 60 DB 541 plakalı araçta yangın çıktı. Alevler tüm aracı sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yangını Ö.D'nin çıkardığı belirlendi. Zanlı, gözaltına alındı.