Çatalca\'da Takla Atan Araçta İki Kişi Kurtuldu

Çatalca'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çatalca mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GS 996 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve yanında bulunan kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Hasar oluşan otomobil, çekiciyle kaldırıldı.
