Çatalca'da Yangın: Bozkurt Çifti Evsiz Kaldı

28.03.2026 10:40
Çatalca'da çıkan yangında Bozkurt çiftinin evi ve eşyaları yandı, komşular yardım ediyor.

İSTANBUL'un Çatalca ilçesine bağlı kırsal Hallaçlı Mahallesi'nde yaşayan Recep (68)-Aysel Bozkurt'a (61) ait tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evleri ile birlikte tüm eşyaları da yanan çifte, komşuları destek oluyor.

Recep-Aysel Bozkurt çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evin çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Bozkurt çifti kendilerini dışarıya atarken, ihbarla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. 15 yıldır yaşadıkları ev, tüm eşyaları ile birlikte küle dönen Bozkurt çifti büyük üzüntü yaşadı.

'HEPSİ KÜLE DÖNDÜ'

Emekli Recep Bozkurt, yanan evlerini 15 yıl önce yaptıklarını belirterek, "Yangını fark eder etmez dışarı çıktık. Eşyalarımız, ehliyetlerimiz, banka kartlarımız, elbiselerimiz, eşyalarımızın hepsi küle döndü. Ayakkabı ve montlarımızı bile komşularımız verdi. Sağlık olsun. Çok şükür, bize bir şey olmadı. Kendimizi dışarıya attık. Yapacak bir şey yok" dedi.

'SOKAKTA KALDIK'

Kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten Aysel Bozkurt ise "Her şeyimiz kül oldu. Kalp hastasıyım. İlaçlarım, eşyalarımız, kimliklerimiz her şeyimiz küle döndü. Kurtarmak için bir şey yapamadık. Üstümüzdeki eşyaları bile komşularımız verdi. Sokakta kaldık. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu. Diğer yandan evleri küle dönen Bozkurt çiftine komşuları sahip çıktı. Komşular, çiftin temel ihtiyaçlarını karşılayarak teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:23:20. #7.12#
