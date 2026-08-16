Çatalca'da 4 Gün Süren Gerilim Sonrası Teslim - Son Dakika
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Çatalca'da 4 Gün Süren Gerilim Sonrası Teslim

Çatalca\'da 4 Gün Süren Gerilim Sonrası Teslim
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Çatalca'da ailesiyle tartıştıktan sonra kendini eve kilitleyip jandarmaya ateş açan İrfan A., 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Çatalca'da ailesiyle yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından kendini eve kilitleyerek çevreye ateş açan İrfan A., 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

AİLESİYLE TARTIŞIP KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü Çatalca'nın Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İrfan A. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında babasının fenalaşması üzerine adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşanan gerginliğin ardından İrfan A. kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÖRDÜNCÜ GÜNDE TESLİM OLDU

Olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürülen İrfan A. nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri, İrfan A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 gün süren ikna çabaları bu sabah sonuç verdi. Teslim olmaya ikna edilen İrfan A., evinin bahçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çatalca'da 4 Gün Süren Gerilim Sonrası Teslim - Son Dakika

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