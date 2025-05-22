Yolda yürüyen vatandaşın üzerine çanak anten düştü

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Hobyar Mahallesi'nde 21 Mayıs Çarşamba günü 10.30 sıralarında sokakta yürüyen bir vatandaşın üzerine bina çatısında bulunan çanak anten düştü.

UCUZ ATLATTI

Üzerine çanak anten düşen kişi bir anda neye uğradığını şaşırdı. Çanak anten koluna çarpıp düşen adam hafif yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Çanak antenin daha önce söküldüğü ve çatıda durduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşın yolda yürüdüğü sırada çanak anteni gördüğü ve antenin adamın omzuna çarparak yere düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.