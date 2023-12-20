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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Ercan K. (44), çalıştığı Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikanın çatısından beton zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Ercan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da işçi çatıdan düşerek ağır yaralandı. - Son Dakika