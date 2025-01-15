Çatışmalardan Etkilenen Çocuklar

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuğun çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığını bildirdi.
BM Cenevre Ofisi, X hesabından çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuğun (dünyadaki tüm çocukların 6'da 1'inden fazla) çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığı kaydedilerek, "Çatışmalardan etkilenen çocukların oranı, 1990'lardan bu yana neredeyse 2 katına çıktı." ifadesine yer verildi.
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