CATL, Debrecen'de Batarya Üretimine Başlayacak - Son Dakika
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CATL, Debrecen'de Batarya Üretimine Başlayacak

CATL, Macaristan'ın Debrecen kentindeki fabrikasında 2024'te batarya hücresi üretimine başlayacak.

21.11.2024 13:05
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DEBRECEN, 21 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşma yapan Contemporary Amperex Teknoloji Şirketi (CATL) Avrupa Operasyonları Genel Müdürü Jason Chen (sağdan ikinci), 20 Kasım 2024.

Çin'in önde gelen batarya üreticisi CATL çarşamba günü yaptığı açıklamada, Macaristan'ın ikinci büyük kenti Debrecen'deki yeni fabrikasında önümüzdeki yıl batarya hücresi üretimine başlayacağını duyurdu. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Macaristan, Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CATL, Debrecen'de Batarya Üretimine Başlayacak - Son Dakika

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