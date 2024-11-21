CATL, Debrecen'de Batarya Üretimine Başlayacak

DEBRECEN, 21 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşma yapan Contemporary Amperex Teknoloji Şirketi (CATL) Avrupa Operasyonları Genel Müdürü Jason Chen (sağdan ikinci), 20 Kasım 2024.
Çin'in önde gelen batarya üreticisi CATL çarşamba günü yaptığı açıklamada, Macaristan'ın ikinci büyük kenti Debrecen'deki yeni fabrikasında önümüzdeki yıl batarya hücresi üretimine başlayacağını duyurdu. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
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