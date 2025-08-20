ÇATOD'dan Yangınlar Sonrası Ağaçlandırma Desteği

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Koray Özcan, orman yangınları sonrası yürütülecek ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Özcan, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Çanakkale'nin çeşitli bölgelerinde gün geçmeden sık aralıklarla meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarında büyük bir özveriyle görev alan orman işçilerine, itfaiye ekiplerine, güvenlik güçlerine ve gönüllülere teşekkür eden Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"ÇATOD olarak doğamızın ve ormanlarımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Yangınların ardından bölgedeki doğal dengenin yeniden sağlanması ve zarar gören alanların en kısa sürede rehabilite edilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde olmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Yangınların etkilendiği alanlarımız çok geniş bölgelerde olmuş olup, Çanakkale il genelinde turistik tesislerimiz bu yangınlardan hiçbir zarar görmemiştir ve faaliyetlerine güvenli şekilde devam etmektedir."

Şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen tüm misafirleri her zamanki gibi güvenle ağırlamaya devam ettiklerini dile getiren Özcan, "Çanakkale turizmi ayakta ve güçlüdür. Yaşanan bu zorlu süreçte, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hem doğamızı hem de bölge ekonomisini desteklemeye kararlıyız." dedi.

Basın toplantısına, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇATOD yönetim kurulu üyeleri ve turizm işletmecileri de katıldı.