Çay\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde kavşakta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Muammer Kıyar (26) hayatını kaybetti, beraberindeki Rahman Furkan Sarıkaya (27) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar D-300 kara yolunun Çay'a bağlı Vakıf Mahallesi Dörtyol Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. A.A. (45) idaresindeki 69 ABD 169 plakalı yolcu otobüsü ile Muammer Kıyar'ın kullandığı 03 AHD 878 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada refüje savrulan otomobilin sürücüsü Muammer Kıyar ve yanındaki Rahman Furkan Sarıkaya ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan Muammer Kıyar ve Rahman Furkan Sarıkaya, ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Muammer Kıyar sabaha karşı yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Rahman Furkan Sarıkaya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüs şoförü A.A. gözaltına alındı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otobüs ile otomobilin kavşakta çarpışması, ardından savrulan otomobilin refüje çıkarak durduğu anlar yer aldı.