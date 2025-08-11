Çay\'da örtü yangını söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

Demirağaç Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide henüz bilinmeyen nedenle kuru otlar tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Çevredeki bazı ağaçlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.