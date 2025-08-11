Çay'da Tırda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tırın dorsesi, Afyonkarahisar - Konya kara yolunun Eber köyü yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.