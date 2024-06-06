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Çay fabrikasının tozu mahalle sakinlerini canından bezdirdi

ÇAYKUR'a ait Trabzon'un Of ilçesindeki çay fabrikasının bacasından çıkan kömür tozu ve işlenmiş çay tozu yüzünden mahalle sakinleri pencerelerini açamıyor

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesine bağlı Pınaraltı Mahallesi'ndeki çay fabrikasının bacasından çıkan kömür tozu ve işlenmiş çay tozu yüzünden mahalle sakinleri pencerelerini açamıyor. Mahalle sakinleri çay sezonunda balkonlarını her gün temizlemek zorunda kalırken, dışarıya çamaşır asamadıklarından şikayet ediyor.

ÇAYKUR'a bağlı Karaca Çay Fabrikası'nın bacasının filitresiz olması ve işlenmiş çay çöpünün tozu yününden mahalle sakinleri, her gün çile çekiyor. Kapı ve pencerelerini açamayan mahalle sakinleri fabrika ile ÇAYKUR'A her türlü şikayetlerine rağmen bir sonuç alamamaktan yakınıyor. Mahallenin ortasında yer alan çay fabrikasının yaklaşık 200 metre yakınında bir ilköğretim okulu da yer alıyor. Fabrikanın kömür ve işlenmiş çay tozu özellikle astım ve KOAH hastalarının hayatını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bölgeye yayılan tozlar çay bahçelerinin üzerine düşerek çaya da zarar veriyor.

ÇAYKUR dahil bir çok kuruma şikayetlerini bildirdiklerini belirten Pınaraltı Mahallesi Muhtarı İshak Akyüz, "Başka fabrikalarda işlenen çay çöplerini bu fabrikanın sahasına döküyorlar. Hemen aşağısında okul var. Yağmur yağdığı zaman bu çöpten çıkan kirli su akarsulara karışıyor. Üç mahalle muhtarı olarak ÇAYKUR'a müracaat ettik, hiçbir sonuç çıkmadı. Yetkililerden bu sorunu çözmelerini istiyoruz. Fabrika bacasından çıkan kömür tozu, çay çöplerinin tozları kafamıza yağıyor. 181'i aradık oradan da bir sonuç çıkmadı" dedi.

"Süpürge elimizde kaldı"

Yetkililerden bir çözüm beklediklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Nimet Akyüz ise "Her gün balkon süpürmekten bezdik. Toz almaktan bıktık. Süpürge elimizde kaldı. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Balkon cam açamıyoruz. Komşularda herkeste şikayetçi. Balkona çamaşır asamıyoruz. İstanbul'dan buraya temiz hava almaya geliyoruz ama toz içine kalıyoruz. Tozdan kaçıyoruz toza yakalanıyoruz. Ben astım hastasıyım, eşim KOAH hastası. Bu soruna çözüm bekliyoruz" derken, Seyhan Akyüz ise "Fabrikanın tozundan bıktık, usandık, illallah dedik. Her gün 2-3 kez balkon yıkıyoruz. Kapı pencere açamıyoruz. Halılar hemen toz oluyor. Yetkililerden oturdukları yerden kalkıp bu soruna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.