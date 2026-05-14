Çay Üreticisi Destek Bekliyor

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Geçtiğimiz yıl 25,44 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatının bu yıl 35 liraya yükseltilmesi ilk bakışta artış gibi görünse de; gübre, işçilik, nakliye ve diğer üretim maliyetleri dikkate alındığında üreticinin yükünü hafifletmeye yetmemektedir. Özellikle üreticinin beklentisi olan kilogram başına 4 lira destekleme ödemesinin yapılmaması, çay müstahsiline adeta bir nefesin dahi çok görüldüğünü göstermektedir. Yetkililere çağrımızdır: Çay üreticisine 4 lira destekleme verilerek müstahsilimizin bir nebze olsun rahat nefes alması sağlanmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak, "Çaya Verilen Fiyat Üreticinin Beklentisini Karşılamamıştır" başlıklı yazılı basın açıklaması yaptı. Çay üreticilerinin sorunlarına değinen Çolak, şunları kaydetti:

"ÇAY ÜRETİCİSİNİN TEK SORUNU FİYAT DEĞİL"

"2026 yılı yaş çay alım fiyatının 35 lira olarak açıklanması, bir milyondan fazla vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren çay üreticileri açısından ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Geçtiğimiz yıl 25,44 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatının bu yıl 35 liraya yükseltilmesi ilk bakışta artış gibi görünse de; gübre, işçilik, nakliye ve diğer üretim maliyetleri dikkate alındığında üreticinin yükünü hafifletmeye yetmemektedir. Özellikle üreticinin beklentisi olan kilogram başına 4 lira destekleme ödemesinin yapılmaması, çay müstahsiline adeta bir nefesin dahi çok görüldüğünü göstermektedir. Nisan 2026 verilerine göre dört kişilik bir ailenin asgari geçim standardı 112 bin 662 lira olarak açıklanmıştır. Bu şartlar altında çay üreticisinin açıklanan fiyatlarla ayakta kalabilmesi her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Sorun yalnızca açıklanan fiyatla da sınırlı değildir. Geçtiğimiz yıl bazı özel firmalar, devletin belirlediği fiyatın çok altında yaş çay alımı yapmış; bazıları ise uzun vadeli ödeme yöntemleriyle üreticiyi mağdur etmiştir. Defalarca ifade ettiğimiz üzere, belirlenen taban fiyatın altında alım yapılmasını engelleyecek bir 'Çay Kanunu' çıkarılabilirdi. Ancak bu konuda gerekli adımlar atılmamıştır."

"ÇAY ÜRETİCİSİNE 4 LİRA DESTEKLEME VERİLEREK RAHATLATILMALI"

Dünyada en fazla tüketilen ürünlerden biri olan çayın hak ettiği değeri görmesi gerekirken, geçmiş yıllarda büyük coşku ve katılımla açıklanan yaş çay fiyatlarının bugün sıradan bir prosedüre dönüşmesi de ayrıca düşündürücüdür. Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız döneminde çay üreticisinin emeğine gerçek anlamda değer verilmiş, üreticiyi memnun eden fiyat politikaları uygulanmıştır. Kendisine, 'Çaya verilen fiyat fazla olmadı mı?' diye sorulduğunda verdiği 'Siz hiç ömrünüzde çay topladınız mı?' cevabı, halkın emeğini ve alın terini anlayan devlet adamlığı anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Bugün de çay üreticisinin beklentisi nettir: Kilogram başına 4 lira destekleme ödemesi verilmelidir. Bu destek hem mümkündür hem de üreticinin ayakta kalabilmesi açısından son derece önemlidir. Konuyla ilgili il başkanlığımız tarafından da gerekli açıklamalar yapılmıştır. Desteklemele kim ya da kimler engel olduysa bunu milletimizin ve Allah'ın takdirine bırakıyoruz. Henüz geç kalınmış değildir. Yetkililere çağrımızdır: Çay üreticisine 4 lira destekleme verilerek müstahsilimizin bir nebze olsun rahat nefes alması sağlanmalıdır.

"İKTİDARIMIZDA ÇAY ÜRETİCİSİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRECEK"

Emekli maaşları, yoksulluk sınırı ve yüksek enflasyon karşısında açıklanan bu fiyat bir lütuf değil, üreticinin yaşadığı mağduriyetin devamıdır. Geçmişte nasıl ki üreticimizin memnuniyetini kazanmışsak, Allah'ın izniyle Yeniden Refah Partisi iktidarında da çay üreticisi hak ettiği değeri yeniden görecektir. Bizler laf değil icraat siyaseti yapıyoruz. Bu konuda geçmişte ortaya koyduğumuz hizmetler en büyük referansımızdır."