Çaya Düşen Kedinin Kurtuluşu

Çaya düşen kedinin yardım çağrısına itfaiye yetişti
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düştüğü çayda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Alaplı Atatürk Parkında gezinti yapan vatandaşlar acılı bir şekilde Çaydan gelen kedi sesini fark edince Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerine yardım istedi. Kedi bulunduğu durumdan oldukça korkmuş ve yardım istercesine uzun uzun miyavlayan kediyi, Merdiven yardımıyla çaya inen itfaiye eri, suyun kenarındaki kediyi sopanın ucuna hazırlanan sepet yardımıyla yukarıya çıkararak kurtarıldı.
Yaralanmadığı belirlenen kedi, vatandaşlar tarafından beslenerek tekrar sokağa salındı.
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