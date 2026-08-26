Çayeli\'nde Kaybolan Genç İçin Arama Süreci Devam Ediyor

CANKURTARAN KONUŞTU

Rize'nin Çayeli ilçesinde girdikleri denizde kaybolan Arif Kerem Önder'i arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara ilk andan itibaren destek veren ve Önder'in ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder'i sudan çıkaran Karadeniz Dalgıçlar Kulübü Tim Başkanı dalgıç Zafer Koçal, olayın hemen ardından kendisine haber verilmesi sonrası bölgeye geldiğini söyledi. Koçal, "Sekizinci dakikada, 16 yaşındaki ağabeyi bulabildim. Onu çıkardık. Ondan sonra deniz polisi, sahil güvenlik ve diğer kurum arkadaşlarıyla aramaya devam ettik. Bulamamamızın nedeni, çok aşırı dalga, çok aşırı bulanık ve çeken akıntı vardı; öyle ki elimizi dahi göremiyoruz suyun altında. Tamamen 'el arama' yöntemiyle. Gözünüz bağlı bir şekilde düşünün, o şekilde arama yaptık. Bugün, yarın Allah'ın izniyle diğer kardeşimizi de bulup anne babaya teslim etme umuduyla tüm ekipler canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

YÜZME BİLMEYENLERE UYARI

Yüzme bilmeyenlerin deniz kıyısına getirilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Koçal, "Temel sebebi bilinçsiz bir durumda olmamız. Yani burada, dalgalı denizlerde, hele de güvenli olmayan, cankurtaran olmayan yerlerden denize girmek hiçbir zaman doğru değil. 25-30 yıldır bunu söylüyorum: Lütfen, yüzme bilmeyen kardeşlerimizi denizin kenarına pikniğe dahi getirmeyelim" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİFÇTİ: BU BÖLGE TEHLİKELİ BÖLGE

Çalışmaları yerinde inceleyen Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi de "Destek vermek için Samsun'dan helikopter geldi, kıyıyı tarıyor. Daha sonra detaylı incelemeler yapacaklar. Üzüntülü bir bekleyiş içerisindeyiz. Burada herkes elinden geleni yapıyor. Bu bölge zaten denize girmenin sakıncalı olduğu bir bölge. Defalarca bunu hemşehrilerimize söylüyoruz, buralara tabelalar asıyoruz. Bu bölge tehlikeli bir bölge. Ama maalesef tabii, yani sizin veya bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil; gençlere, çocuklara, bazen sıcaktan bunalmış olan ailelere bunu anlatma zorluğu yaşıyoruz. Çok dikkatli olmak lazım çünkü Türkiye'nin her yerinden, sahillerden, her yerden yaz mevsimlerinde bu tarz haberleri duyuyoruz. Bu olayların yaşanması arzu edilmiyor, bunun için çok dikkatli ve tedbirli olmak lazım" ifadelerini kulandı.