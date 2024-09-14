Çayevinde Siyaset ve Küfür Yasağı - Son Dakika
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Çayevinde Siyaset ve Küfür Yasağı

Çayevinde Siyaset ve Küfür Yasağı

Etimesgut'ta bir çayevinde siyaset ve küfür konuşmak yasaklandı, sevgi dili teşvik ediliyor.

14.09.2024 14:42
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ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren çayevinde, siyaset ve küfürlü konuşma yasaklandı. Çayevi sahibi Serdar Aktaş, "Sevgi dilini yaygınlaştırmak için böyle bir uygulamaya geçtik" dedi.

İlçedeki İstasyon Mahallesi'nde çayevi işleten Serdar Aktaş, müşteriler arasında sevgi dilini yaygınlaştırmak ve zaman zaman sertleşen tartışmaların önüne geçmek için siyaset ve küfürlü konuşmayı yasakladı. Masalara ve iş yeri girişindeki cama, 'Bu çayevinde küfürlü konuşmak ve siyaset konuşmak yasaktır', 'Küfredeceksen sus' afişleri asıldı.

Serdar Aktaş, siyaset tartışmaları nedeniyle en yakın arkadaşların birbirine düştüğünü ve müşteriler arasında küfürlü konuşmalar nedeniyle mahallelinin rahatsız olduğunu söyleyerek, "Burada siyaset konuşurken kardeş kardeşe düşüyor, en yakın samimi arkadaşlar birbirine düşebiliyor. Bunu engellemek adına bir şeyler yapabilirsek diye böyle bir çözüm yolu ürettik. 'Bu uygulama bir işe yaramaz' diye düşünenler oldu, 'Ne olacak, ne değişecek sanki' diyenler oldu. Sonradan uyardığımızda, yazıyı gösterdiğimizde, insanlar otururken afişlerdeki yazıları gördüğünde kendilerine göre dikkat etmeye çalışıyorlar. Dikkat etmeyenleri de uyarıyoruz. İnsanlar birbiriyle kaynaşsın diye bu tür yerler var. Böyle mekanlar zaten oturup, sohbet etme yeri. Sohbet sonradan küfre ya da siyasete geçtiği zaman kırgınlıklar çıkıyor, gönüller kırılıyor. Tüm bunların önüne geçmek ve sevgi dilini yaygınlaştırmak için böyle bir uygulamaya geçtik" diye konuştu.

'BURADA DOST OLAN İNSANLAR VAR'

Cam ve masalardaki yazıları görenlerin, kendisini tebrik ettiğini ifade eden Aktaş, "Neden böyle bir uygulamanın olduğunu merak edenler, başka hiçbir yerde görmediklerini söyleyenler oluyor. Burada birbirlerine kaynaşıp, dost olan insanlar var. Bu uygulamamız diğer esnaf arkadaşlara illaki örnek olacaktır, buna inanıyorum. Bizim de zaten maksadımız çayevimize oturaklı, düzgün insanların gelmesi. Az müşterimiz olsun ama oturaklı, düzgün insanlar olsun istiyoruz. İnsanlar eşiyle, kız arkadaşıyla da gelsin, rahatlıkla oturabilsin. Artık bazı şeyleri aşmamız, bazı profilleri değiştirmemiz lazım. Uygulamadan sonra siyaset konuşan sayısı da küfreden sayısı da azaldı" dedi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

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