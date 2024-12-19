Çaygören Barajı'nda Kuraklık Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çaygören Barajı'nda Kuraklık Alarmı

Çaygören Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 20'ye düştü, çiftçileri tedirgin eden kuraklık sürüyor.

19.12.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış mevsiminde susuzluk ürküttü

Çaygören Barajında doluluk yüzde 20'ye düştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir'in bir kısım ovasını sulayan Çaygören Barajında yeni sezon için alarm zilleri çalıyor. Yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen doluluk oranı çiftçileri tedirgin etse de yüksek rakımlı mahallelerde yağan kar ve yağmur ile yüzde 20 doluluk oranına ulaştı.

Sezon sonunda yüzde 10'a düşen Çaygören barajında su seviyesi yağışlar sonrası ancak yüzde 20 seviyesine çıktı. Uzun süre yağış almayan ilçede son günlerde gerçekleşen yağışlar çiftçileri sevindirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde olması ve yağışların az olması, Çaygören barajını da dolduramadı. Kasım ayından itibaren Ulus dağı kar yağışı alsa bile yağışlar ancak topraktaki su ihtiyacının karşılanmasını sağladı.

Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı'nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı- Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın nedeni yağışların az olması ve bölgenin tam anlamıyla kar yağışı almamış olması ve barajın ömrünün azaldığı olarak görülüyor.

Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı; yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç olmadığı görüldü. Mart Nisan aylarının da bu şekilde kurak geçme ihtimali sulu tarım yapan çiftçiyi tedirgin ediyor. Temelden yüksekliği 62 m ve 159 milyon m3 depolama hacmine sahip olan Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor.

Çaygören barajında yaşanan kuraklığın çiftçileri olumsuz yönde etkilenmemesi adına DSİ ve BASKİ tarafından çeşitli kısıtlama ve önlemlerin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaygören Barajı'nda Kuraklık Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çaygören Barajı'nda Kuraklık Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.