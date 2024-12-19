Çaygören Barajı'nda Kuraklık Alarmı

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Kış mevsiminde susuzluk ürküttü

Çaygören Barajında doluluk yüzde 20'ye düştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir'in bir kısım ovasını sulayan Çaygören Barajında yeni sezon için alarm zilleri çalıyor. Yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen doluluk oranı çiftçileri tedirgin etse de yüksek rakımlı mahallelerde yağan kar ve yağmur ile yüzde 20 doluluk oranına ulaştı.

Sezon sonunda yüzde 10'a düşen Çaygören barajında su seviyesi yağışlar sonrası ancak yüzde 20 seviyesine çıktı. Uzun süre yağış almayan ilçede son günlerde gerçekleşen yağışlar çiftçileri sevindirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde olması ve yağışların az olması, Çaygören barajını da dolduramadı. Kasım ayından itibaren Ulus dağı kar yağışı alsa bile yağışlar ancak topraktaki su ihtiyacının karşılanmasını sağladı.

Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı'nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı- Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın nedeni yağışların az olması ve bölgenin tam anlamıyla kar yağışı almamış olması ve barajın ömrünün azaldığı olarak görülüyor.

Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı; yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç olmadığı görüldü. Mart Nisan aylarının da bu şekilde kurak geçme ihtimali sulu tarım yapan çiftçiyi tedirgin ediyor. Temelden yüksekliği 62 m ve 159 milyon m3 depolama hacmine sahip olan Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor.

Çaygören barajında yaşanan kuraklığın çiftçileri olumsuz yönde etkilenmemesi adına DSİ ve BASKİ tarafından çeşitli kısıtlama ve önlemlerin alınacağı öğrenildi.