Çayır: Tuttuğunuz yol hukuk ve vicdan yolu değil - Son Dakika
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Çayır: Tuttuğunuz yol hukuk ve vicdan yolu değil

Çayır: Tuttuğunuz yol hukuk ve vicdan yolu değil
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde belediyenin AK Parti'ye geçmesine tepki göstererek, "Tuttuğunuz yol hukuk yolu değildir, vicdan yolu değildir" dedi. Çayır, iktidarın ekonomi politikalarını ve "Terörsüz Türkiye" sürecini de eleştirdi.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde belediyenin AK Parti'ye geçmesine ilişkin, " Türkiye'yi içeride ve dışarıda kötü duruma düşürüyorsunuz. Hukuku kendi aparatınız haline getirdiniz. Bunu kabul etmek mümkün mü? Tuttuğunuz yol hukuk yolu değildir. Tuttuğunuz yol vicdan yolu değildir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çayır, konuşmasına 12 Eylül Askeri Darbesi'ne ilişkin, "Bu toplumun hafızasında ve hayatında büyük bir kırılma yaşandı. 12 Eylül; devrimcisi, ülkücüsü, milliyetçisiyle donanımlı insanları hayattan kopardı. ve hayatın içinden alıp götürdü" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Çayır, "Türkiye'yi yönetenler duymuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Biz ticaretin içindeyiz. Bu gemi su alıyor. Bununla uğraşmak varken senin bir dönem daha bu ülkeyi yönetip yönetmemen neyi değiştirecek? Yıllar yılı masal şeklinde bize anlatıp iktisatçı olduğunu, bir yıl sonra, iki yıl sonra tek haneli enflasyonu indireceğini söyleyen sizdiniz. Elinizi mi bağladılar? Gözünüzü mü dağladılar? Sizi engellediler mi? Niye yapamıyorsunuz? Niye başaramıyorsunuz? Daha iki seneniz var. Hadi buyurun bitirin. Hiçbir hesabınız tutmuyor. Ne yapıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

"TUTUĞUNUZ YOL, MEMLEKETİ SELAMETE GÖTÜRECEK YOL DEĞİLDİR"

Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerinde belediyenin AK Parti'ye geçtiğini işaret eden Çayır, "Üsküdar Belediyesi'nde olup biteni sadece normal bir süreç olarak gören kördür, sağırdır ve duygusuzdur. Biz CHP'li hiç olmadık. Hatta zaman zaman devrimci arkadaşlarla kavga ettik. Sosyalistlerle bir şekilde çarpıştık. Efendim sosyal demokratları çok uzak gördük. Ama benim hakikat ipini sarılmamı, hakikatleri söylememi engelleyemezsiniz" dedi.

Çayır, Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesinin hukuksuz olduğunu öne sürererek, şöyle konuştu:

"Neticede aldılar, Türkiye mi değişti? İşsizliğimiz mi bitti? Ne bitti ya? Neyi hallettiniz siz? Neyi hallettiniz? Daha beteri Türkiye'yi içeride ve dışarıda kötü duruma düşürüyorsunuz. Hukuku kendi aparatınız haline getirdiniz. Bunu kabul etmek mümkün mü? Tuttuğunuz yol hukuk yolu değildir. Tuttuğunuz yol vicdan yolu değildir. Tuttuğunuz yol bu memleketi selamete götürecek yol değildir. Bu kadar ayrışmaya Bu kadar hukuku sopa haline getirerek kendi lehinize çeviremezsiniz. Bunu araç kullanamazsınız. İtirazımız var. Sesleniyorum ve itiraz ediyorum. Bu yol, yol değil. Dönün bir an önce bu yoldan, Türkiye'nin buradan bir kazancı yok"

"TERÖR BAŞKA, KÜRT BAŞKADIR"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çayır, "Ben bu süreci hiçbir zaman ne Kürt'ün ne Türk'ün süreci olarak görmedim. Artık bu coğrafya barış içerisinde yaşayacak diyenlere inatla bu coğrafyada 100 yıldır, 1000 yıldır Kürtler, Türkler barış içinde yaşadılar. Terör başka, Kürt başkadır. Birilerinin silahla yıllardır yapamadığını Meclis zemininde yapmak düpedüz ahmaklıktır. Kim ne ederse desin yanlış yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK lideri Abullah Öcalan hakkındaki "statü" tartışmalarına ilişkin de Çayır, "Muhtemelen cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklar yakında. Durum buna doğru gidiyor. Önce adam yeni kurulan partinin başına geçecek. Arkasından da herhalde Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaparlar. Milletin vicdanını kanatmaya devam edenler, gelin, getirin, koyun sandığı da oyumuzu görelim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayır: Tuttuğunuz yol hukuk ve vicdan yolu değil - Son Dakika

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