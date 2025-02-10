Çayırhan Termik Santrali İşçileri Özelleştirmeye Karşı Ankara\'ya Yürüdü

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ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nde çalışan maden işçileri, özelleştirme duyurusuna karşı Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilme kararına tepki gösteren madenciler, 20 Kasım'da maden ocağında eylem başlattı. Eylemin 9'uncu gününde Ankara'ya yürüme kararı alan işçiler, yaklaşık 7 saatlik yürüyüşün ardından Beypazarı ilçesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihini 4 Aralık 2024'ten 4 Mart 2025'e uzatmasının ardından işçiler eyleme son verdi.

'BU KARARIN İPTALİNİ BEKLİYORUZ'

Çayırhanlı madenciler, bu sabah yeniden Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüş başlatma kararı aldı. Yürüyüşe katılan yaklaşık bin kişi adına açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, " Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na kadar yürüyüp sesimizi orada bir kez duyurmak için yürüyoruz. Yetkililere; ellerine verilen raporların yanlışlığını, zarar değil aslında çok kar eden işletmeler olduğunu anlatmak için yürüyoruz. Buraların nasıl kar ettiğini 'ticari sır' gereği rakamlarla açıklayamıyoruz ama bakanlığa; 'Siz bu rakamların doğrularına ulaşabilirsiniz' diyoruz. Bu kararın iptalini bekliyoruz" dedi.

Madenciler, 4 günde Ankara'ya ulaşıp, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmayı hedefliyor.