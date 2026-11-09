Çayırova'da boğazına yiyecek kaçan kişi aşçının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan kişi, aşçının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Çayırova Belediyesine ait Akse Mahallesi Meydan Sosyal Tesisleri'nde yemek yiyen A.K'nin boğazına yiyecek kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken A.K'ye önce aynı masada oturduğu kişi müdahale etti ancak başarılı olamadı.

Durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla A.K. kurtarıldı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kişinin soluk borusuna yiyecek kaçması, aynı masadaki müşterinin durumu fark etmesi ve Demirkıran'ın Heimlich manevrası uygulaması yer alıyor.