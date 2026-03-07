Çayırova'da Cinayet: 4 Tutuklama

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart'ta İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde C.B'nin "ateşli silahla kasten öldürülmesi" olayına ilişkin operasyon düzenledi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda K.N. isimli şüpheli gözaltına alındı. Derinleştirilen araştırmalar sonucunda eylemi azmettiren ve K.N'ye yardım eden V.N, S.N, M.N. ve Y.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden K.N, V.N, S.N. ve Y.G. tutuklandı. M.N'ye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.