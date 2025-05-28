Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dönercide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan dönercinin işletmecisi Halim D. ile Seçkin Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Halim D, tabancayla Seçkin Y'ye ateş etti.
Seçkin Y. kolundan ve bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Seçkin Y, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan Halim D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da Dönerci Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika
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