Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde freni boşalan kamyon, 2 otomobil ve bir evin duvarına çarparak durabildi.
İnönü Mahallesi 131 Sokak'ta park halindeki 41 L 4839 plakalı kamyon, freninin boşalması nedeniyle hareket etti.
Yaklaşık 100 metre giden kamyon, park halindeki 2 otomobile, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi, diğer araç ile evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı - Son Dakika
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