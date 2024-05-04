Çayırova\'da freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde freni boşalan kamyon, 2 otomobil ve bir evin duvarına çarparak durabildi.

İnönü Mahallesi 131 Sokak'ta park halindeki 41 L 4839 plakalı kamyon, freninin boşalması nedeniyle hareket etti.

Yaklaşık 100 metre giden kamyon, park halindeki 2 otomobile, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi, diğer araç ile evde hasar oluştu.