Çayırova\'da Tanker Şoförü Kimyasal Madde ile Yüzleşti

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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yüzüne kimyasal madde temas eden tanker şoförü Ümit D., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir firmaya, sıvı haldeki kimyasal cam ham maddesi yükünü boşaltan 41 AGR 441 plakalı tankerin şoförü Ümit D., daha sonra Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki evine yakın olan sokakta aracını park etti. Ümit D. tankerindeki vanaları kontrol ettiği sırada yerinden çıkan hortumdan fışkıran kimyasal madde yüzüne geldi. Fenalaşan tanker şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ümit D., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),