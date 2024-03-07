Çayırova\'da Tartışma Sonucu Kadın Merdivenlerden Düşerek Yaralandı

Eskişehir'de 843 trafik kazası meydana geldi, sürücülere 172 milyon TL ceza kesildi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında kent genelinde 843 trafik kazası meydana geldiğini ve yapılan trafik denetimlerinde sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildiğini açıkladı. Kazaların 3'ünün ölümlü olduğu, 594'ünde yaralanma ve 246'sında ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik eğitim faaliyetlerine 8 bin 576 kişinin katıldığı ve sürücü ve yaya eğitimleri çerçevesinde 2 bin 827 yolcu ve yayaya anlatım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.