Çayırova'da uçurtma şenliği düzenlendi.

Şenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği işbirliğinde Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için düzenlendi.

Çayırova Millet Bahçesi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Organizasyonda konuşan Dernek Başkanı Engin Güngör, çocukların yüzlerinde tebessüm uyandırmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Uçurtma şenliği sadece bir etkinlik değil, çocuklarımızın umutlarını, neşelerini, özgüvenini gökyüzüne taşıdığımız, yürekten bağ kurduğumuz özel bir gündür." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklar katıldı.

Kocaeli'de 9. tramvay raylara indi

Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı 10 tramvaydan 9'uncusu da raylara indirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli için özel tasarlanan tramvaylar Ankara'da üretildi.

Son teknolojiye uygun şekilde üretilen tramvaylar, 33 metre uzunluğunda ve 298 yolcu kapasitesine sahip.

Açıklamada, alınan 10 tramvaydan sonuncusunun da kısa sürede hizmete başlayacağı bildirildi.