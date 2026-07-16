Çaykara\'da 15 Temmuz Demokrasi Günü Programı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Refik Arık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, şehit Orhan Sancar, Bülent Dinç ve Yıldıray Birlik'in kabirlerini ziyaret etti.

Çaykara Merkez Cami'inde mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programda ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri birer konuşma yaptı.