Trabzon'un Çaykara ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 4 otomobile zarar verdi.
İlçede aralıklarla etkili olan fırtına, Taşkıran Mahallesi'ndeki bir evin çatısını uçurdu.
Çatı parçalarının üzerine düştüğü park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.
Araçların üzerine düşen çatı parçaları, belediye ekiplerince kaldırıldı.
Mahallede incelemelerde bulunan Kaymakam Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çaykara'da Fırtına Otomobillere Zarar Verdi
