Çaykara'da Panelvan Uçuruma Yuvarlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde A.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.40 civarında Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Özel bir firmaya ait tur aracının, bölgede etkili yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlanmıştır. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 2 jandarma asayiş timi ve 2 trafik jandarma timi sevk edilmiştir. Araçta sürücü haricinde bulunan 5 Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı turistten 1 kadın ve 1 erkek şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Yaralanan 3 yabancı uyruklu yolcu ile araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye sevk edilmiş olup yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
