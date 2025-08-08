Çaykara'da Panelvan Uçuruma Yuvarlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde A.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.40 civarında Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Özel bir firmaya ait tur aracının, bölgede etkili yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlanmıştır. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 2 jandarma asayiş timi ve 2 trafik jandarma timi sevk edilmiştir. Araçta sürücü haricinde bulunan 5 Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı turistten 1 kadın ve 1 erkek şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Yaralanan 3 yabancı uyruklu yolcu ile araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye sevk edilmiş olup yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır."