Çaykara'da Sağanak Dereleri Taşırdı
Çaykara'da sağanak nedeniyle Koşon Deresi taştı, yollar hasar gördü, tarım arazileri su altında kaldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı.
İlçede kısa süre etkili olan yağış dolayısıyla Uzungöl Mahallesi'nden geçen Koşon Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması nedeniyle mahalle yolunda hasar oluştu, çevredeki tarım arazilerini kısmen su bastı.
Ekipler, iş makineleriyle yola sürüklenen rüsubatı temizlemek için çalışma gerçekleştiriyor.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da bölgede incelemelerde bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öte yandan il genelinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çaykara'da Sağanak Dereleri Taşırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?