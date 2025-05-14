Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'ndaki fuarda, rehber öğretmenler ve öğrencilerce hazırlanan 15 proje sergilendi.
Açılışa katılan Kaymakam Ali Sapmaz, öğrencilerle sohbet ederek projelerle ilgili bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Çaykara'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?