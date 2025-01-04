Çaykara Muhtarlar Derneği Yeni Başkanı Naci Keleş - Son Dakika
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Çaykara Muhtarlar Derneği Yeni Başkanı Naci Keleş

Çaykara Muhtarlar Derneği Yeni Başkanı Naci Keleş

Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Naci Keleş seçildi, teşekkürlerini iletti.

04.01.2025 18:46
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Trabzon'da Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Naci Keleş seçildi.

Hükümet Konağı Salonunda gerçekleştirilen Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulunda başkanlığa, Kabataş Mahallesi Muhtarı Ali İlhan Atalay ile Demirkapı Mahallesi Muhtarı Naci Keleş aday oldu.

Başkanlığa seçilen Naci Keleş, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çaykara Muhtarlar Derneği Yeni Başkanı Naci Keleş - Son Dakika

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