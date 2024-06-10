ÇAYKUR, çay fabrikalarında toz toplama filtreleri kurarak koruyucu ve önleyici sistem oluşturdu - Son Dakika
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ÇAYKUR, çay fabrikalarında toz toplama filtreleri kurarak koruyucu ve önleyici sistem oluşturdu

ÇAYKUR, çay fabrikalarında toz toplama filtreleri kurarak koruyucu ve önleyici sistem oluşturdu

ÇAYKUR, çay fabrikalarında çıkan toz ve dumanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önlemek için çoklu toz toplama filtreleri kurarak koruyucu ve önleyici bir sistem oluşturduğunu açıkladı. Fabrikaların düzenli olarak denetlendiği ve izin belgelerinin alındığı belirtilen açıklamada, özellikle Çamlıhemşin ve İkizdere fabrikalarında en modern sistemlerin kullanıldığı ve zararlı içerik barındırmadan duman salınımının yapıldığı vurgulandı. ÇAYKUR, çay tarımının geliştirilmesi ve çevre kirliliği gibi hassas konularda üreticilerin yanında durarak iyileştirme çalışmaları yaptığını da belirtti.

10.06.2024 13:17
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Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, kurumlarına ait çay fabrikalarının tamamında çoklu toz toplama filtreleri kurularak koruyucu ve önleyici bir sistem oluşturulduğunu bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, çay fabrikalarında üretim aşamalarında açığa çıkan toz ve baca dumanının çevreye vermesi muhtemel olumsuz etkilerin oluşmaması için yıllar içerisinde sürekli yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Ayrılan yatırım kaynaklarıyla sürekli teknik iyileştirmeler yapıldığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Fabrikalarımızın tamamında çoklu toz toplama filtreleri kurularak koruyucu ve önleyici sistem oluşturulmuştur. Bilindiği üzere üretim atıkları ve kirlilik gibi evrensel konularla mücadele ve karar keyfiyeti işletme yetkililerine bırakılmadan devletimizin sorumlu ve ilgili birimleri tarafından sıkı takibi yapılmaktadır. Üretim yapılan işletmelerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerince düzenli denetlenmekte, özellikle çevreye salınan toz ve duman ölçümleri periyodik olarak kontrol edilmekte ve buna göre izin belgeleri alınmaktadır. Resmi izin belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmemiz bulunmamaktadır."

Açıklamada, bütün işletmelerde toz ve duman atıklarının zararlarını minimize eden sistemler olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Çamlıhemşin ve İkizdere fabrikalarımızda toza ve dumana karşı en modern sistemler yer almaktadır. Teşekkülümüz tarafından sunulan proje tekliflerimize karşılık Dünya Bankasından sağlanan hibelerle iki fabrikamızda kurulan hassas sistemler neticesinde zararlı içerik barındırmadan duman salınımı yapılmaktadır. Bu işlem esnasında aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlanmaktadır. Nasıl ki teşekkül olarak çay tarımının ve sanayisinin baş aktörü olarak üreticimizin yanında durarak çay tarımının geliştirilmesi ve daha iyi şartlarda geleceğe taşınması için çaba sarf ediyorsak çevre kirliliği gibi hassas konularda da üreticilerimizin, halkımızın yanında ve onların menfaatleri gereği iyileştirme çalışmaları yapmaktayız. Fabrika bacalarımızdan çıkan dumanın görünümü değil, esas olan çoklu filtrelerden geçerek salınan dumanın içerik olarak zararsız olup olmadığıdır ki bunu da maksimum seviyelerde sağlamaktayız."

Kaynak: AA

Çamlıhemşin, İkizdere, Çaykur, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAYKUR, çay fabrikalarında toz toplama filtreleri kurarak koruyucu ve önleyici sistem oluşturdu - Son Dakika

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