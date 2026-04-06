Caz Müziğin Evrensel Tınıları, Başkentlilerle Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi; sanatın evrensel tınısını Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ABB Kocatepe Kültür Merkezi, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Yeni kuşak Avusturyalı caz piyanisti Martin Listabarth Trio, Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Sanatçıya sahnede kontrbasta Gidi Kalchhauser ve davulda Sebastian Simsa eşlik etti. Yoğun ilgi gören konserde; cazın farklı renkleri sahnede hayat bulurken; Başkentliler sanat dolu bir deneyim yaşadı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sanat alanında destek vermesinin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, festivale ilişkin şunları söyledi:

"Bu etkinliğimiz; 40. Ankara Uluslarası Müzik Festivali kapsamında Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile gerçekleşiyor. Bu iş birliğinden dolayı çok çok mutluluk duyuyoruz. Ankara'nın geneline tabii ki tüm seyircilerimize ulaşmak için yayılıyoruz. En büyük dileklerimizden bir tanesi de tabii ki Ankara'mızın yeni yeni salonlara kavuşması. Bu anlamda da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocatepe Kültür Merkez'inde olmaktan dolayı çok mutluyuz."

Sanatseverlerden Büyükşehir'e teşekkür

Müzik Festivali'ne yoğun ilgi gösteren Başkentliler ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Esma Tamer: "Belediyenin böyle bir imkan tanıması bizi sevindirdi. Müzik ruhun gıdası, farklı müzikleri tanıyalım, dinleyelim diye geldik. Bu etkinlikler bize nefes oluyor. Çok memnunuz. Büyükşehir'e bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum."

-Refah Ersoy: "1984 yılından beri takip ediyorum. Çok seviyorum çok önemli buluyorum. Bu etkinlik için Büyükşehir bu salonu tahsis etti. Bunun için belediyeye çok teşekkür ediyorum."

-Civan Civanoğlu: "Ben, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın konserlerini bu müzik festivallerini epeydir takip ediyorum. Belediyenin böyle sürekli yaşamla iç içe olması, sadece yapısal bir kurum olarak değil de yaşamımızda yer alması güzel bir şey. Teşekkür ediyorum."

-Abdullah Dalançıkar: "Kocatepe mahalle muhtarıyım. Kocatepe Kültür Merkezi'ne etkinliklerle ilgili sürekli geliyoruz. Bu etkinliğe 50'ye yakın mahallelimle geldim. Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum."