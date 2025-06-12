CBO'dan Vergi İndirimi Tasarısına Eleştiri

NEW ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "vergi indirimi" tasarısının yoksulların kaynaklarında azalışa, zenginlerin kaynaklarında ise artışa neden olacağını öngörüyor.

CBO, ABD Başkanı Donald Trump yönetimince "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan ve Temsilciler Meclisi'nde 22 Mayıs'ta kabul edilen tasarının bütçe ve gelir dağılımına etkilerine dair tahminini yayımladı.

Tahminlerin yer aldığı CBO analizinde, tasarı yürürlüğe girerse ABD hanehalklarının 2026-2034 döneminde ortalama olarak kullanabilecekleri kaynaklarda artış görüleceği aktarıldı.

Ancak bu artışın hanehalkları arasında eşit dağılmayacağı vurgulanan analizde, en alt gelir grubunda yer alan haneler için kaynakların azalacağı, orta ve üst gelir grubunda yer alan haneler içinse artacağı kaydedildi.

Analizde, tasarının 2026-2034 döneminde en düşük gelire sahip yüzde 10'luk grubun yılda 1589 dolar olmak üzere kaynaklarında yüzde 3,9 düşüş yaşayacağı bildirildi.

En üst gelir grubundaki yüzde 10'luk kesimin ise kaynaklarında yılda 12 bin 44 dolar artış yaşanacağı belirtilerek bu kesimin yüzde 2,3 pozitif etki göreceği ifade edildi.

Analizde, yoksulların kaynaklarındaki kaybın büyük ölçüde sağlık sigortası Medicaid ve gıda yardımı programlarındaki kesintilerden kaynaklanacağı, vergi kesintilerinin de üst gelir grubunda kaynak artışına neden olacağı aktarıldı.

CBO diğer bir analizinde de tasarının federal hükümetin bütçe açığını 2034'e kadar 2,4 trilyon dolar artıracağını tahmin etmişti.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde 1 oy farkla kabul edilmişti

ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

"Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Temsilciler Meclisi'nden 214 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla geçmiş ve Senato'ya gönderilmişti.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.