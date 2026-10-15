Cebse gaz hattına sabotaj sonrası yangın çıktığı bildirildi, vanalar kapatıldı - Son Dakika
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Cebse gaz hattına sabotaj sonrası yangın çıktığı bildirildi, vanalar kapatıldı

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Suriye'nin Haseke ilindeki Cebse doğal gaz boru hattına düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığı bildirildi. Suriye Petrol Şirketi Medya Ofis Müdürü Uday es-Satuf, hattın Şeddadi'ye 60 kilometre uzaklıktaki Arabidi bölgesinde hedef alındığını, vanaların kapatıldığını söyledi.

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan Cebse Doğal Gaz Boru Hattı'na düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Suriye Petrol Şirketi Medya Ofis Müdürü Uday es-Satuf, Suriye resmi ajansı SANA'ya sabotaja dair açıklama yaptı.

Satuf, Cebse Doğal Gaz Botu Hattı'nın Şeddadi kentine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Arabidi bölgesinde hedef alındığını söyledi.

İlgili ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Satuf, saldırıya dair detay vermeksizin bölgenin güvenlik amacıyla izole edildiğini, vanaların kapatıldığını belirtti.

Kaynak: AA
GüvenlikSaldırıEkonomiSuriyeEnerjiGüncelMedyaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Cebse gaz hattına sabotaj sonrası yangın çıktığı bildirildi, vanalar kapatıldı - Son Dakika
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