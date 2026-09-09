Cehennem Deresi Kanyonu'nda akbaba ailesi dron kamerasında - Son Dakika
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Cehennem Deresi Kanyonu'nda akbaba ailesi dron kamerasında

Cehennem Deresi Kanyonu\'nda akbaba ailesi dron kamerasında
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ARTVİN’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu’nda sarp kayalıklar arasındaki akbaba ailesi dronla görüntülendi.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda sarp kayalıklar arasındaki akbaba ailesi dronla görüntülendi. Yavrusunu besleyen yetişkin akbabanın, yuva kenarına geçerek çevreyi gözetlediği görüldü.

İlçedeki Cehennem Deresi Kanyonu, sarp kayalıkları ve zengin yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda kuş türüne yaşam alanı sunan kanyonda gerçekleştirilen yaban hayatı gözlemleri sırasında, sarp kayalıklar arasındaki bir yuvada akbaba ailesi olduğu fark edildi. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; yetişkin akbabanın yuvadaki yavrularını beslediği ve bir süre sonra yuvanın kenarına geçerek çevreyi gözlemlediği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cehennem Deresi Kanyonu'nda akbaba ailesi dron kamerasında - Son Dakika

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