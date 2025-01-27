Cehennem Deresi'nde Cam Seyir Terası - Son Dakika
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Cehennem Deresi'nde Cam Seyir Terası

Şırnak'ta, terörden arındırılan Cehennem Deresi Kanyonu'na cam seyir terası inşa ediliyor.

27.01.2025 13:18
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Şırnak'ta terörden arındırılan Cehennem Deresi Kanyonu cam seyir terasıyla turizmin gözdesi olacak.

Şırnak'ın İdil ilçesinin Sulak köyü yakınlarındaki Cehennem Deresi Kanyonu'nun bulunduğu bölgede Valilik tarafından 365 metrekare alanda yapımı süren cam seyir terasında sona gelindi.

Terörden arındırılan bölgede inşa edilen cam seyir terasında sosyal donatı, oyun ve oturma alanları ile restoran, yürüyüş yolları ve otopark yer alıyor.

Dicle Nehri manzaralı cam seyir terasına ulaşımı sağlayacak 7,3 kilometrelik yol da yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Cam seyir terasının mart ayında yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına açılması planlanıyor.

İnşaat halinde bile ziyaretçi ağırlıyor

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Hikmet Özek, AA muhabirine, son aşamasına gelinen projenin turizme, ekonomik ve sosyal hayata büyük canlılık katacağını söyledi.

"Projeye 7 ay önce başlandıklarını ifade eden Özek, şöyle konuştu:

"Cehennem Deresi Kanyonu'nun güzellikleri ile seyir terasımızın heybeti ve adrenalini buluşturarak turizmin hizmetine sunmayı ve bu çalışmaları kısa sürede bitirmeyi planlamaktayız. Şu an inşaatın ve yapının yüzde 90'ı bitti. Burası dünyanın sayılı kanyonları arasında yer alıyor. Tesisin inşaatında bile çevre köylerde oturan vatandaşlar ziyaret ediyor. Cam seyir teras projesi bölge turizmine ciddi bir ivme kazandıracak."

"Çok güzel bir havası ve manzarası var"

Sulak köylülerinden Süleyman Zan cam seyir terasının köylerine kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Projenin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Zan, "Burası bittiğinde ciddi şekilde turist gelecektir. Şu an bile insanlar ziyaret ediyor. Köyümüz, ilçemiz ve bölgemiz için büyük bir hizmet oldu. Çok sevindik. Bitmesiyle herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir havası ve manzarası var." dedi.

Bahar Doğan ise cam seyir terasın köylerinde yapılmasından duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, "Burası gerçekten çok güzel oldu. Herkesi buraya davet ediyoruz. Siz de gelin, bu manzarayı ve güzellikleri görün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, İdil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cehennem Deresi'nde Cam Seyir Terası - Son Dakika

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