Çekirdek Eskişehir Projesi Kapanış Etkinlikleri Gerçekleşti

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Puruli Kültür Sanat Derneği tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Urban.koop çalışma ağı ortaklığında yürütülen "Çekirdek Eskişehir" projesi, sona erdi. Projenin kapanış etkinliğinde, yerel, ulusal ve uluslararası proje ortakları, sanatçılar ve vatandaşlar bir araya geldi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında desteklenen "Çekirdek Eskişehir" projesinin 12 aylık süreci sona erdi. Eskişehir Kentpark'ta iki gün boyunca devam eden kapanış etkinliklerinde yerel, ulusal ve uluslararası proje paydaşları, sanatçılar ve vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.

Kapanış etkinlikleri, Eskişehir'deki proje mekanın tanıtımının yapıldığı rehberli tur ile başladı. Eskişehirli multidisipliner sanatçılar Akın Ayaz ve Etem Aka Sözbilir'in "Varil Yorumlama" isimli canlı boyama etkinliği büyük ilgi gördü. Kapanış etkinliğine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Program Yöneticisi Maria Chiara Piazza ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Açılış konuşması yapan Başkan Vekili Hasan Ünal, "Bir toplum için iyileştirici, dönüştürücü, güçlendirici en önemli unsur sanat. Çekirdek Eskişehir özellikle üretim alanı bulmakta ve sanatlarını sergilemekte zorluk yaşayan genç sanatçılar için önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Maria Chiara Piazza ise "Bu proje ile sadece bir bina işlev kazanmadı, herkes için bir alan yarattı. Bu bina geçmişi, yeteneği ve deneyimi ne olursa olsun her bireye kültür sanata erişim hakkı sağlıyor" diye konuştu.

Etkinliklerin birinci gününde proje boyunca gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan bir dokümantasyon film gösterimi yapıldı. Birinci günün etkinlikleri Ege Ön Trio'nun caz konseriyle sona erdi.

Kapanış etkinliklerinin ikinci gününde, Çekirdek Eskişehir projesinin çıktılarının sunulduğu ve geleceğe ilişkin vizyonunun paylaşıldığı sunum gerçekleştirildi. Arkasından akademisyen ve kent tarımcısı Bediz Yılmaz, İyiEkim eşkurucusu Evren Yıldırım ve Postane Operasyonlar Direktörü Mert Balıkçı yürütücülüğünde Kent Bahçeciliği atölyesi; Kırkayak Kültür'den Emine Doğan Kaya, Merve Tüter ve Öznur Erat yürütücülüğünde MutfakNa Atölye; Pulsec kurucusu Caner Yalın yürütücülüğünde Yukarı Dönüşüm Atölyesi ve Yapboz Du¨nya Kukla ve Oyuncak Atölyeleri kurucusu Adem Dağlar önderliğinde Kukla & Oyuncak Atölyesi gerçekleştirildi.

Proje boyunca Eskişehir'deki kültür sanat aktörleri ile yapılan toplantı ve atölye çalışmaları ile bu kişi ve kurumların ihtiyaçları belirlendi.