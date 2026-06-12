Çekirge Kaçakçılarına 2 Milyon Ceza - Son Dakika
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Çekirge Kaçakçılarına 2 Milyon Ceza

Çekirge Kaçakçılarına 2 Milyon Ceza
12.06.2026 09:53
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Adıyaman'da 135 çekirge toplayan 3 yabancı uyrukluya toplam 2 milyon 97 bin lira ceza verildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da yasa dışı yollarla topladıkları 135 çekirgeyle yakalanan yabancı uyruklu 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman Nemrut Dağı bölgesi kırsalında, 26 poşet içerisinde yasa dışı yollarla 135 adet çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimizce yakalandı. Biyokaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında toplam 2 milyon 97 bin liralık idari para cezası uygulanmış, yasal süreç başlatılmıştır. Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekirge Kaçakçılarına 2 Milyon Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şahabettin Çelik Şahabettin Çelik:
    doğal kaynakların korunması çok önemli tabii ki ceza verilmesi gerekli fakat bu tür ihlallerin önüne geçebilmek için denetim sayılarının artırılması ve cezaların daha caydırıcı olması gerekmektedir çekirge kaçakçılığı başka ülkelere gitmek için kullanan gruplar var ve bunlar organize bir şekilde hareket etmektedir bu durum söz konusu olduğunda cezaların daha ağır olması lazım 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Emre Mustafa Emre:
    2 milyonu kim kontrol ediyo ya cezalar kağıda yazılıyo da akıyo gidiyo sonra noldu bu para bunlar nasıl kaçakçılık yapıyo böyle rahat rahat biri çıksa kontrol etse mi yok mu onu anlamıyorum 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Devran Abbas Muhammet Devran Abbas:
    bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu bu gençlik ne yapıyo 0 0 Yanıtla
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