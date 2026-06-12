Çekirge Kaçakçılarına 2 Milyon Ceza

Şahabettin Çelik:

doğal kaynakların korunması çok önemli tabii ki ceza verilmesi gerekli fakat bu tür ihlallerin önüne geçebilmek için denetim sayılarının artırılması ve cezaların daha caydırıcı olması gerekmektedir çekirge kaçakçılığı başka ülkelere gitmek için kullanan gruplar var ve bunlar organize bir şekilde hareket etmektedir bu durum söz konusu olduğunda cezaların daha ağır olması lazım