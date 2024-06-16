Çekmeköy Belediye Başkanı Babalar Günü'nde Personeline Sürpriz Yaptı

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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, bayramda sahada olan personel için Babalar Günü sürprizi yaptı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, bu yıl Kurban Bayramı ile aynı gün kutlanan Babalar Günü'nde sahada olan personel için sürpriz bir organizasyon düzenledi. Zabıta ve temizlik personelinin görev yaptığı yerlere çocukları ve eşleri kendilerinden habersizce getirildi.

Sürpriz öncesinde Başkan Çerkez, personelle iş ve işleyişler ile ilgili sohbet etti. Çalışanların Çerkez'e bilgi verdiği esnada sohbete alkışlar eşliğinde dahil olan çocuklar ve personel eşleri, Babalar Günü'nü kutladı.

Taşdelen Cemal Güngör Parkı'nda görev yapan Temizlik işleri personeli Sadettin Doyduk ile sohbet eden Belediye Başkanı Çerkez, "Bugün çocukların ve eşin de yanımızda hem bayramlaşalım hem de Babalar Günü'nü kutlayıp, sana böyle güzel bir sürpriz yapalım dedik. İlçemizde ve bizlerde emekleriniz çok. Durmadan yorulmadan komşularımız için çalışıp alın teri akıtıyorsunuz. Bugün ailemizde bizimle, bayramı ve Babalar Günü'nü daha anlamlı kıldılar. Ben de emeklerin ve gayretlerin için sana teşekkür ediyorum. Her zaman yanında olan böyle kıymetli bir aileye sahip olduğun için şanslısın" dedi.

Taşdelen Mahallesi'nde denetim yapan zabıta Adem İlhan'ı da karşılayan Başkan Çerkez, "Mesleğin zor tarafları bunlar, bayramlarda özel günlerde sahadayız. Ama güzel yanları da var. Çalışmak alın teri akıtmak komşularımıza hizmet etmek bizler için bir onur ve gurur. Sana ailene iyi bayramlar diliyor, çocuklarınla birlikte sağlıklı sıhhatli yıllar diliyorum. Babalar Günü'nün kutlu olsun" diye konuştu.