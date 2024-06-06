Çekmeköy Belediyesi'nde görev değişikliği tartışması - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi'nde görev değişikliği tartışması

Çekmeköy Belediyesi\'nde görev değişikliği tartışması

AK Parti Çekmeköy Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı, belediyede işten çıkarmalar ve baskı uygulandığını belirterek, belediyede hizmet veren 26 arkadaşının Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirildiğini söyledi. Sırmacı, bu uygulamaların doğru olmadığını ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Gülali Alagöz ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak meclis kürsüsüne Filistin bayrağı asıp, kefiye taktı.

06.06.2024 23:49
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AK Parti Çekmeköy Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı, "Belediyede güvenlik personeli, zabıta yardımcı personeli olarak işe girmiş, büro personeli olarak uzun yıllar belediyemizde hizmet veren 26 arkadaşımıza Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirildikleriyle alakalı bir tebliğ iletilmiş." dedi.

Çekmeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı İkinci Birleşimi, CHP'li Meclis Başkanvekili Bora Kılıç başkanlığında toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı, Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in seçim öncesi ve sonrası hiçbir belediye çalışanını ayırmadan birlikte görev yapacağının sözünü verdiğini, ancak son uygulamalarla bu sözlerin tutulmadığının görüldüğünü söyledi.

Belediyede işten çıkarmaların yanı sıra işçilere baskı uygulandığını ifade eden Sırmacı, şöyle konuştu:

"İlk meclis toplantısında taşeron diye tabir ettiğimiz, içlerinde temizlik işçilerinin de olduğu 17 arkadaşımızın güvenlik soruşturmalarının gelmediği gerekçesiyle, daha sonra ise 8 memur personelin kart basmama gerekçesiyle iş akitlerinin feshedildiğini duyduk. Geçtiğimiz hafta cuma günü de duyduk ki belediyede güvenlik personeli, zabıta yardımcı personeli olarak işe girmiş, büro personeli olarak uzun yıllar belediyemizde hizmet veren 26 arkadaşımıza Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirildikleriyle alakalı bir tebliğ iletilmiş. Bu uygulamaya ister mevzuat açısından, ister insani açıdan, isterseniz hukuk açısından bakın doğru olmadığını ifade ediyorum."

Yapılanı mobbing olarak niteleyen Sırmacı, "Güvenlik sertifikasıyla ya da zabıta personeli olarak işe giren bir kişiye 'Yarın Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışacaksın.' denmesinin hiç kimse tarafından kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum. İdarenin verdiği bu karardan bir an önce vazgeçmesi gerekir." dedi.

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Gülali Alagöz, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak meclis kürsüsüne Filistin bayrağı asıp, boynuna kefiye taktı.

Alagöz, ortak tepki için AK Parti ve MHP'li grup başkanvekillerini de kürsüye davet etti.

Kaynak: AA

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